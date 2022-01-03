القيمة السوقية لـ"آبل" تبلغ 3 تريليونات دولار



نيويورك - (أ ف ب)

تجاوزت شركة آبل العتبة الرمزية البالغة ثلاثة آلاف مليار دولار في البورصة الإثنين، وهي سابقة في تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد على نجاح المجموعة التي زادت قيمتها عشرة أضعاف تقريبا منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز.

ولم يدم الإنجاز سوى بضع ثوانٍ قبيل الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش، قبل أن تتراجع القيمة قليلاً.

حوالي الساعة 19,10 مساء ت غ ارتفع السهم بنسبة 2,60 بالمئة إلى 182,19 دولارا. وبلغت قيمة آبل في بورصة ناسداك في ذلك الوقت من الجلسة 2988 مليار دولار.

ومايكروسوفت هي الشركة الأخرى الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية الألفي مليار دولار.

في مطلع أغسطس 2018 أصبحت آبل أول شركة تتجاوز حاجز الألف مليار دولار بعد 38 عاما من الاكتتاب العام الأولي، قم احتاجت الشركة عامين فقط لتجاوز عتبة الألفي مليار دولار، ثم 16 شهرا لتتجاوز الثلاثة آلاف مليار دولار.