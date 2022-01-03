"آبل" تصبح أول شركة مساهمة في العالم تتخطى قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وكالات:

حققت شركة "آبل" الأمريكية اليوم الاثنين قفزة تاريخية حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة مساهمة في العالم تسجل هذه القيمة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وارتفع سهم "آبل" بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182.88 دولار، متجاوزا 182.85 دولار للسهم، وهو السعر المطلوب لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركة لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في أغسطس عام 2018 وتجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.

وارتفعت أسهم "آبل" بنسبة 35٪ تقريبا في عام 2021، حيث استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتف آيفون 13 الجديد وإصدارات قديمة أخرى، بالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل Apple Music وApple TV وiCloud وApp Store.

وقفزت المبيعات ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، والذي انتهى في سبتمبر، كما تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدا.