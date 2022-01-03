وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا التوتر بين روسيا وأوكرانيا

10:54 م الإثنين 03 يناير 2022
وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا التوتر بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

أنقرة - (د ب ا)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين عددا من القضايا ،بما في ذلك التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء الاتصال الهاتفي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات بشأن التوترات قرب الحدود الأوكرانية الأسبوع المقبل،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية ، ناقش الوزيران أخر التطورات في السودان وإثيوبيا ومنطقة القوقاز ، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية.

من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "ناقش بلينكن وتشاووش أوغلو أهمية استمرار التنسيق فيما يتعلق بتهديد التصعيد الروسي في أوكرانيا".

ومن المنتظر أن تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك جلسة لمجلس الناتو-روسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وستكون هذه هي أول جلسة لهذا المجلس منذ عامين ونصف العام، وستكون هناك محادثات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الثالث عشر من الشهر الجاري.

مولود جاويش تركيا أمريكا روسيا أوكرانيا أنتوني بلينكن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا