وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا التوتر بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة - (د ب ا)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين عددا من القضايا ،بما في ذلك التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء الاتصال الهاتفي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات بشأن التوترات قرب الحدود الأوكرانية الأسبوع المقبل،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية ، ناقش الوزيران أخر التطورات في السودان وإثيوبيا ومنطقة القوقاز ، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية.

من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "ناقش بلينكن وتشاووش أوغلو أهمية استمرار التنسيق فيما يتعلق بتهديد التصعيد الروسي في أوكرانيا".

ومن المنتظر أن تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك جلسة لمجلس الناتو-روسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وستكون هذه هي أول جلسة لهذا المجلس منذ عامين ونصف العام، وستكون هناك محادثات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الثالث عشر من الشهر الجاري.