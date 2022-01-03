البرلمان الليبي يدعو مفوضية الانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات

10:46 م الإثنين 03 يناير 2022
البرلمان الليبي يدعو مفوضية الانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات

البرلمان الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة المجلس اليوم الإثنين، خلصت إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتشاور مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة "القوة القاهرة" وتقديم مقترح لمجلس النواب حول تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب الآجال.

وأوضح بليحق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن جلسة مجلس النواب التي استأنفت اليوم برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري خصصت للاستماع لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات الذين حضروا جلسة اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات أدلوا بإجاباتهم على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

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Asha
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