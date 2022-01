"الأوضاع تدهورت سريعًا".. حصار يخنق مدينة شيان الصينة بسبب كورونا

كتب - محمد عطايا:

لا تبدو بداية عام 2022 جيدة بالنسبة للمقيمين في شمال الصين، بعدما تدهورت الأوضاع سريعا، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وعودة المدينة للإغلاق مرة أخرى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقالت الشبكة الأمريكية، في تقرير، إن مدينة شيان شمال غربي الصين، المعروفة باسم "موطن محاربي التيراكوتا"، تكافح أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ ووهان، المركز الأصلي للوباء.

وأوضحت أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن أكثر من 1600 حالة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليونا، محاصرين داخل منازلهم.

وبرغم أن تعداد الحالات في المدينة ليس ضخما مقارنة بدول أوروبية أخرى، إلا أن تفشي المرض دفع عدد الحالات في الصين في الأسبوع الأخير من عام 2021 إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.

لمدة 12 يومًا، ظل سكان مدينة شيان البالغ عددهم 13 مليونًا محاصرين داخل منازلهم، فالمدينة التي كانت في السابق نقطة جذب سياحي، أصبحت مع مطلع العام الجديد شوارعها مهجورة ومتاجرها مغلقة، والمجمعات السكنية مغلقة والمطار فارغ.

وأوضحت "سي إن إن"، أن الإغلاق لم يكن منظما، وكان فوضويا، ما أثر على السكان، وتركهم يفتقرون للطعام والإمدادات الأساسية الأخرى، وأثر بدوره على الوصول إلى الخدمات الطبية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن إجراءات الإغلاق الصارمة، أدت إلى موجة من الغضب والإحباط من أداء الحكومة المحلية، ما جعلها في تحدٍ متزايد، جراء سياساتها التي نجحت في الماضي، وتمكنت من خلالها من كبح جماح الفيروس.

يعاني سكان المدينة التاريخية في الصين من نقص إمدادات الطعام والموارد الأساسية، في ظل الحصار المحكم على المدينة، على هيئة إغلاق كلي - بحسب وصف سي إن إن - لتخطي الموجة الجديدة من الوباء.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر"، لما زعموا أن البعض لجأ إلى أكل القطط من الشوارع بسبب نقص الطعام.

