استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1677 إصابة و22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و198 ألفا و590 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و702 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة (كوفيد-19) تسجيل 265 إصابة جديدة و5 حالات وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و263 ألفا و433 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و102 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و586 ألفا و466 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و77 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830 ألفا و312 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و598 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألف و183 حالة، كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و 364 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و936 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و778 ألفا و976 حالة، كما سجلت 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 آلفا و21 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 280 ألفا و754 حالة والوفيات إلى 829 حالة.

وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 42 حالة وفاة، و157 ألفا و758 إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 148 ألفا و893 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 172 ألفا و657، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 13 مليون و422 ألفا و815 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 140 حالة وفاة، و68 ألفا و52 إصابة، لتبلغ الحصيلة الإجمالي للوفيات إلى 137 ألفا و786 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 6 ملايين و396 ألفا و110 إصابات.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و554 إصابة جديدة و10 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و785 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألف حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 172 ألف و 697 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 639 حالة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1356 حالة إصابة جديدة بكوفيد و44 حالة وفاة مرتبطة به.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و813 ألفا و56 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و814 حالة بينما بلغت حالات التعافي مليون و741 ألفا و871 حالة منذ بداية الجائحة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 701 ألف و699 حالة والوفيات إلى 5624 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 364 آلاف و 690 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و334 حالة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و47 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 277 ألفا و339 حالة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1592 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 823 ألفا و26 حالة اصابة والوفيات إلى 3292 حالة.

وفي صربيا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و 621 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و787 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكرواتية بوفاة 44 حالة وفاة، وألف و103 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد إلى 12 ألفا و653 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 722 ألفا و54 إصابة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 36 ألفا و246 إصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و294 ألفًا و741 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفًا و990 حالة، بعد تسجيل 78 حالة على مدار أمس.

وأعلن المعهد الوطني للصحة العامة في نذرلاند وفاة 14 شخصا وتشخيص إصابة 14 ألفا و623 آخرين بفيروس "كورونا"، ما يصعد بحصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و971 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و180 ألفا و416 إصابة.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 405 آلاف و470 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 مليونا و137 ألفا و148 حالة، كما تم تسجيل 1254 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 824 ألفا و422 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 7737 إصابة و96 وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19 "، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و297 ألف و427 إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 619 ألفا و401 حالة وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5531 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و990 ألفًا و 587 حالة، كما سجلت 109 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 299 ألفا و 544 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 ألفا و302 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و228 ألف و924 حالة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و401 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة في تشيلي عن 11 حالة وفاة، وألف و5 إصابات بالفيروس جرى تسجيلها خلال اليوم المنصرم، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة هناك إلى 39 ألفا و173 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى مليون و811 ألفا و297 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة الكوبية عن 556 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 967 ألفا و498 إصابة، فيما توقف إجمالي الوفيات عند 8 آلاف و324 حالة؛ لعدم تسجيل أية وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وإفريقيا، أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، تسجيل 3233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و475 ألفا و512 حالة والوفيات 91 ألفا و312 حالة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 1544 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 261 ألفا و221 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و753 حالة وفاة، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للصحة العامة.

وفي أوغندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1423 إصابة و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 145 ألفا و963 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و306 حالات وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1223 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و889 ألف و428 حالة، كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و97 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 243 ألفا و450 حالة والوفيات إلى 3041 حالة بينما بلغت حالات التعافي 215 ألفا و352 حالة منذ بداية الجائحة.