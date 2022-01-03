مصرع طاقم طائرة عسكرية تونسية في حادث سقوط في بنزرت

08:05 م الإثنين 03 يناير 2022
مصرع طاقم طائرة عسكرية تونسية في حادث سقوط في بنزرت

مصرع طاقم طائرة عسكرية تونسية في حادث سقوط

تونس - (ا ف ب)

لقي قائد طائرة هليكوبتر عسكرية تونسية الاثنين ومساعده مصرعيهما في حادث سقوط بمنطقة بنزرت الجنوبية شمال البلاد أثناء تأديتهما مهمة طيران عادية، وذلك بحسب وزارة الدفاع الوطني التونسية.

نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الدفاع الوطني قولها الاثنين إن سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في أقصى شمال البلاد، بمنطقة بنزرت الجنوبية، كانت تؤدي مهمة طيران عادية أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية "سقطت مروحيّة عسكريّة بمنطقة بنزرت الجنوبيّة ظهر اليوم أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عاديّة". ومطلع أكتوبر الفائت، لقي ثلاثة عسكريين تونسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس (جنوب)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.

هذا المحتوى من

AFP
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