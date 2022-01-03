إسرائيل تستعد لاستقبال السائحين الملقحين ضد كورونا

تل أبيب - (بي بي سي)

قالت إسرائيل إنها ستستأنف الأسبوع المقبل استقبال السياح الأجانب المطعَمين ضدَ كوفيد-19، بعدما أغلقت حدودها في نهاية نوفمبر 2021، بعد اكتشاف إصابة بالمتحوَرة أوميكرون لدى مسافر عائد إلى البلاد من ملاوي.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان إنه سيُسمح اعتبارًا من 9 يناير 2022 للأجانب الذين تلقَوا اللقاح، أو أصيبوا بكوفيد القادمين من "البلدان المصنَفة برتقالية"، من دخول البلاد بعد إبرازهم نتيجة لفحص "بي سي ر" تُثبت خلَوهم من فيروس كورونا قبل ركوب الطائرة، على أن يجروا فحصًا آخر عند الوصول، ويخضعوا أيضا للحجر الصحيَ مدة 24 ساعة في انتظار النتيجة.

وتقسَم وزارة الصحة الاسرائيلية الدول إلى ثلاث فئات بحسب خطورة الاصابات بفيروس كورونا، وهي تصنَف معظم البلدان حاليًا على أنها برتقالية التي يُعتبر خطر الإصابة فيها متوسطًا.

وبدأت إسرائيل اليوم الاثنين تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد.

وأفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 6562 إصابة جديدة بكوفيد أي ما يقرب من ضعف المعدل اليومي الأسبوع الماضي.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة رسميًا في إسرائيل نحو 1,4 مليون إصابة بينها 8244 وفاة.