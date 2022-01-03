إنقاذ المقتنيات الفنية النادرة من حريق برلمان جنوب أفريقيا

كيب تاون - (د ب أ)

تم إنقاذ الآلاف من الأعمال الفنية النادرة في جنوب أفريقيا من الحريق المدمر الذي اندلع في مجمع البرلمان في مدينة كيب تاون، وتسبب في أضرار بالغة بمبنى البرلمان.

واحتاج رجال الإطفاء إلى أكثر من تسع ساعات لإخماد الحريق الذي بدأ في وقت مبكر أمس الأحد. وقد اشتعل الحريق مجددا عصر اليوم الاثنين على مقربة من الجمعية الوطنية، إلا أنها ليست قريبة من مخازن التحف أو المكتبة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أموس ماسوندو ، رئيس المجلس الوطني للمقاطعات قوله إن سجاد كيسكاما الجداري الذي يبلغ طوله 120 مترا (394 قدما) والذي يصور تاريخ جنوب أفريقيا من شعب خويسان الأصلي وحتى أول انتخابات ديمقراطية يفوز بها حزب المؤتمر الوطني بقيادة نلسون مانديلا في عام 1994 ولوحات أخرى ورسومات وتماثيل، نجت كلها من الحريق.

وأوضح أن مكتبة البرلمان، والتي تحتوي على عشرات الآلاف من الكتب المرجعية والمجلات والوثائق الرسمية تم "إنقاذها" أيضا .

ويضم البرلمان نحو 4 ألاف قطعة فنية فضلا عن مواد قيمة في مجموعته، يرجع بعضها إلى القرن الـ17، وفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان.