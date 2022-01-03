أفريقيا: إعطاء نحو 190 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا عبر أنحاء القارة

06:43 م الإثنين 03 يناير 2022
أفريقيا: إعطاء نحو 190 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا عبر أنحاء القارة

أرشيفية

أديس أبابا - (أ ش أ):

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء من 189 مليونًا و911 ألفًا و566 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد بجميع أنحاء القارة.

وأوضحت المراكز في بيان اليوم الاثنين أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة ارتفع إلى 9 ملايين و775 ألفًا و425 إصابة، كما سجلت 228 ألفًا و777 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، مؤكدة أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و666 ألفًا و186 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

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