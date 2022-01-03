السعودية: تدمير هدف جوي أطلق من اليمن نحو الطائف

06:21 م الإثنين 03 يناير 2022
السعودية: تدمير هدف جوي أطلق من اليمن نحو الطائف

تدمير هدف جوي

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الاثنين" إن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة" اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، نشر اليوم، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد.

وأكد التحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

كما أضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فورا.

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