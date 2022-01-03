أول صورة للرئيس البرازيلي من المستشفى

04:27 م الإثنين 03 يناير 2022
أول صورة للرئيس البرازيلي من المستشفى

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

وكالات:

نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الاثنين، أول صورة له من داخل المستشفى لطمأنة مؤيديه عقب نقله إليه إثر ‏شعوره بآلام في منطقة البطن.‏

وكتب بولسونارو (66 عاما) على "تويتر": "أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غداء أمس الأحد، ووصل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح الاثنين حيث تم إخضاعه للفحوصات اللازمة".

وتابع: "سأخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة بسبب انسداد داخلي في منطقة البطن".

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالي 6 عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021.

جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي مستشفى فيلا نوفا ستار البرازيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-"النقل" تعلن تفاصيل أول 10 محطات للأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا