باريس: القرار بشأن الجرعة الرابعة ضد كوفيد-19 سيتخذ في فبراير أو مارس
باريس- (أ ف ب):
قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي يوم الاثنين 3 يناير 2022 لقناة (بي. إف.إم) إنه سيكون بإمكان فرنسا اتخاذ قرار في فبراير شباط أو مارس آذار بشأن ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا بمجرد جمع مزيد من البيانات العلمية.
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