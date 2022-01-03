الصفدي : الأردن يدعم أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

عمان - (د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، دعم بلاده أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي تأكيده، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور عمان حاليا، على مركزية العلاقات الأردنية السعودية.

وأضاف أن "العلاقات تسير بشكل أوسع بين المملكتين، وبحثنا العلاقات الثنائية وتطرقنا إلى العديد من المجالات".

وأدان الصفدي، الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، قائلا: "نحن معكم في أي خطوة يتم اتخاذها لحماية أمن السعودية".

وأشار إلى أن "موقف الأردن والسعودية واضح بشأن القضية الفلسطينية"، قائلا "تحدثنا بشكل واضح عن القضية الفلسطينية، ونسعى لأفق حقيقي لحل الدولتين"، مشيرا إلى أنه أطلع نظيره السعودي على مجريات زيارته الأخيرة إلى رام الله.

بدوره ، قال الوزير السعودي إن بلاده تشيد بدعم الأردن للأشقاء الفلسطينيين.