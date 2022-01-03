الصفدي : الأردن يدعم أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

01:50 م الإثنين 03 يناير 2022
الصفدي : الأردن يدعم أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

أيمن الصفدي

عمان - (د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، دعم بلاده أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي تأكيده، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور عمان حاليا، على مركزية العلاقات الأردنية السعودية.

وأضاف أن "العلاقات تسير بشكل أوسع بين المملكتين، وبحثنا العلاقات الثنائية وتطرقنا إلى العديد من المجالات".

وأدان الصفدي، الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، قائلا: "نحن معكم في أي خطوة يتم اتخاذها لحماية أمن السعودية".

وأشار إلى أن "موقف الأردن والسعودية واضح بشأن القضية الفلسطينية"، قائلا "تحدثنا بشكل واضح عن القضية الفلسطينية، ونسعى لأفق حقيقي لحل الدولتين"، مشيرا إلى أنه أطلع نظيره السعودي على مجريات زيارته الأخيرة إلى رام الله.

بدوره ، قال الوزير السعودي إن بلاده تشيد بدعم الأردن للأشقاء الفلسطينيين.

أيمن الصفدي السعودية عمان فيصل بن فرحان آل سعود العلاقات الأردنية السعودية القضية الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ48 ساعة بعد موجة الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا