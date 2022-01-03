الولايات المتحدة تحث السودانيين على تنحية الخلافات

01:29 م الإثنين 03 يناير 2022
الولايات المتحدة تحث السودانيين على تنحية الخلافات

السودان

الخرطوم - (د ب أ):

حثت الولايات المتحدة السودانيين على تنحية خلافاتهم والعمل على تشكيل حكومة يقودها المدنيون، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الليلة الماضية.

وقال مكتب شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على القادة السودانيين تنحية الخلافات، والوصول إلى إجماع، وضمان استمرار الحكم المدني".

وأكد على ضرورة أن "يتم تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء القادمين في السودان بما يتوافق مع الإعلان الدستوري وبما يلبي تطلعات الشعب للحرية والسلام والعدالة".

ولم يتضح على الفور من الذي سيخلف حمدوك في منصبه.

وأعلن حمدوك مساء أمس الأحد استقالته من منصبه، بعد إمهاله القوى السياسية 24 ساعة للتوافق.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

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