إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ سبتمبر

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين تسجيل 6562 إصابة جديدة فيروس كورونا يوم أمس.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن هذا هو أعلى عدد يومي لإصابات كورونا يتم تسجيله منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك، صادقت وزارة الصحة في إسرائيل على إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن تفوق أعمارهم 60 عاما وللكوادر الطبية ممن مر أكثر من أربعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وأظهرت نتائج أولية لبحث أجراه مستشفى "شيبا" الإسرائيلي أن الجرعة الرابعة آمنة.