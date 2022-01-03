إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ سبتمبر

01:26 م الإثنين 03 يناير 2022
إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ سبتمبر

لقاح فيروس كورونا في اسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين تسجيل 6562 إصابة جديدة فيروس كورونا يوم أمس.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن هذا هو أعلى عدد يومي لإصابات كورونا يتم تسجيله منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك، صادقت وزارة الصحة في إسرائيل على إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن تفوق أعمارهم 60 عاما وللكوادر الطبية ممن مر أكثر من أربعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وأظهرت نتائج أولية لبحث أجراه مستشفى "شيبا" الإسرائيلي أن الجرعة الرابعة آمنة.

إسرائيل إصابات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة في إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ48 ساعة بعد موجة الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا