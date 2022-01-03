الأردن يدين اختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية في اليمن

01:25 م الإثنين 03 يناير 2022
الأردن يدين اختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية في اليمن

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عمّان - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، تعرض سفينة شحن ترفع تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة اليمنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية التي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالباً بإخلاء السفينة فوراً لاستكمال مسيرها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، صرح اليوم بتعرض سفينة الشحن روابي، وترفع علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وزارة الخارجية الاردنية اختطاف الحوثيين سفينة شحن اليمن القرصنة

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