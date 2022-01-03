قصف مدفعي تركي أستهدف مناطق عدة في محافظة دهوك العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلن مدير ناحية كاني ماسي العراقية ،سربست صبري ، عن قصف مدفعي تركي أستهدف مناطق عدة في محافظة دهوك.

وقال صبري في تصريح ،اليوم الأحد وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن قصفا مدفعيا تركيا استهدف قرية هروري التابعة لناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر في الارواح".