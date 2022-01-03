قصف مدفعي تركي أستهدف مناطق عدة في محافظة دهوك العراقية

12:43 م الإثنين 03 يناير 2022
قصف مدفعي تركي أستهدف مناطق عدة في محافظة دهوك العراقية

قصف مدفعي تركي

بغداد - أ ش أ

أعلن مدير ناحية كاني ماسي العراقية ،سربست صبري ، عن قصف مدفعي تركي أستهدف مناطق عدة في محافظة دهوك.

وقال صبري في تصريح ،اليوم الأحد وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن قصفا مدفعيا تركيا استهدف قرية هروري التابعة لناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر في الارواح".

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Asha
قصف مدفعي تركي محافظة دهوك العراقية سربست صبري تركيا

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