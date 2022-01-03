طهران تعلق على سير الاستعدادات لزيارة رئيسها إلى موسكو

11:57 ص الإثنين 03 يناير 2022
طهران تعلق على سير الاستعدادات لزيارة رئيسها إلى موسكو

سعيد خطيب

وكالات:

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه استعدادا لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو، يجري العمل على مجموعة من الوثائق، منها اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين قال خطيب زاده ردا على سؤال حول إمكانية توقيع وثيقة تعاون استراتيجي بين إيران وروسيا خلال زيارة رئيسي إلى موسكو: "هذه الزيارة تأتي قريبا تلبية لدعوة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.. نحن في مرحلة عمل ونبحث قضايا متعلقة بمختلف المجالات.. كما تجري متابعة بعض الوثائق والمذكرات".

وأضاف أن العمل مستمر للانتهاء من اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا وأن هذه الوثيقة التي تنظم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تزال قيد الدراسة.

والأسبوع الماضي أعلنت طهران أن رئيسي سيزور العاصمة الروسية في مطلع العام 2022.

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