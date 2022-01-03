فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في البرلمان الجنوب إفريقي

جوهانسبرج-(ا ف ب):

أعلنت فرق الإطفاء صباح الاثنين أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في البرلمان الجنوب أفريقي في كايب تاون آتيا على جزء من الجمعية الوطنية.

وأوضح الناطق باسم فرق الاطفاء جيرماين كاريلسي "تمت السيطرة خلال الليل على الحريق وقد خفض عدد العناصر في المكان".

ولا يزال نحو 20 عنصرا في المكان إذ أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى الذي يضم كنوزا من بينها حوالى أربعة آلاف قطعة فنية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر.

ويبدو أن الحريق لم يطل مكتبة البرلمان التي تضم مجموعة فريدة من الكتب.

ولم يعرف على الفور حجم الأضرار إلا ان حرم الجمعية الوطنية دمر بالكامل.

ويتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء يضم أحدها الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمحافظات الغرفة الثانية في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.