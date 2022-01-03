لجنة طبية: 3 قتلى سقطوا في احتجاجات الأحد بالسودان

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت "لجنة أطباء السودان" أن ثلاثة قتلى سقطوا في الاحتجاجات التي شهدها السودان أمس الأحد.

وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات دامية أيضا الخميس الماضي وسقط فيها ستة قتلى.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء أمس الأحد استقالته من منصبه، بعد إمهاله القوى السياسية 24 ساعة للتوافق.