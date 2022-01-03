مصرع مدني في انفجار عبوة ناسفة قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو

12:20 ص الإثنين 03 يناير 2022
مصرع مدني في انفجار عبوة ناسفة قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو

أرشيفية

مقديشيو-(أ ش أ):

أفادت وكالة الأنباء الصومالية بمصرع مدني إثر انفجار عبوة ناسفة، مسا أمس الأحد، قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو.

وأوضحت الوكالة الصومالية، أن مدنيا لقي مصرعه نتيجة للتفجير الإرهابي في وقت كان يقود عربة لإعالة أسرته، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية جسيمة للممتلكات.

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Asha
مصرع مدني مدخل العاصمة مقديشو انفجار عبوة ناسفة نقطة أمنية

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