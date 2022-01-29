بينهما طفلاً.. العاصفة "مالك" تقتل شخصين في المملكة المتحدة

لندن - (د ب أ)

أودت العاصفة "مالك" التي تضرب بحر الشمال وأجزاء من أوروبا اليوم السبت، بحياة شخصين في المملكة المتحدة.

ولقي صبى 9 أعوام، حتفه عندما سقطت عليه شجرة في قرية وينوثديل الانجليزية، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وأصيب رجل كان معه في ذلك الوقت بجروح خطيرة.

وفى مدينة أبردين على الساحل الشرقي لاسكتلندا ، ذكرت الشرطة اليوم السبت أن امرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بها.

وفي جميع أنحاء بريطانيا، تركت العاصفة أكثر من 130 ألف منزل بدون كهرباء.

كما وصلت العاصفة إلى الدنمارك حيث كان 10 آلاف من عمال الطوارئ على أهبة الاستعداد.

وبلغت سرعة الرياح ما يقرب من 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي الأسكتلندي بالقرب من أبردين.

وتم إلغاء مباراتين لكرة القدم في الدرجة الأولى بالدوري الدنماركي كإجراء احتياطي.

وكانت الليلة الماضية أيضا ليلة عاصفة في شمال ألمانيا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا من عواصف قد تصل إلى مستوى هبوب الأعاصير على الساحل وفي النصف الشمالي الشرقي من البلاد.