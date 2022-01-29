رسميًا.. إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية

روما - (د ب أ)

انتخب الرئيس الإيطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية في الجولة الثامنة من الانتخابات اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووافقت أغلبية الأحزاب الإيطالية المتنافسة على انتخاب الرئيس الحالي، بعد أسبوع من عمليات التصويت غير الحاسمة.

وقالت جوليا أونتربيرجر عضوة مجلس الشيوخ عن إقليم بولسانو للصحفيين إنه تم اتخاذ القرار بعد موافقة الرئيس على الترشح لولاية ثانية.

وأعلن روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب أن ماتاريلا حصل على 759 صوتا في الجولة الثامنة من التصويت اليوم، بما يفوق كثيرا الأغلبية المطلقة التي تتطلب 505 أصوات على الأقل.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي: "أنا ممتن للرئيس على قراره بالاستجابة لرغبة البرلمان القوية لإعادة انتخابه لفترة ثانية".

وهنأ العديد من الساسة البارزين ماتاريلا على إعادة انتخابه عبر موقع تويتر.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تويتر: "أتقدم بالتهنئة لسيرجيو ماتاريلا على إعادة انتخابه رئيسا لإيطاليا. أؤمن بشدة أن إيطاليا ستواصل الإسهام بصورة بناءة لنمو الاتحاد الأوروبي".

وتنتهي الفترة الحالية لماتاريلا في الثالث من فبراير، وبعدها سيؤدي اليمين الدستورية مجددا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.