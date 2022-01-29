الأمين العام للتعاون الخليجي: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

الرياض - (د ب أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معربًا عن الفخر والاعتزاز بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين الأجهزة المختصة في دول مجلس التعاون للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها وحماية مكتسبات مواطنيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الحجرف اليوم السبت، مع وزراء الداخلية في دول المجلس لفعاليات العرض الختامي لتدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية (أمن الخليج العربي 3)، والذي استضافته المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الحجرف إن: "أمن دول مجلس التعاون واحد وأن التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الاستقرار في دول المجلس، مشيدا بالعروض التي شهدها التمرين وذلك وفق منظومة من العمل التكاملي الأمني المشترك بروح الفريق الواحد والتي أسهمت في تحقيق أهداف التمرين، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة للأجهزة الأمنية الخليجية".

وأعرب الحجرف عن اعتزازه بمستوى التنظيم والإعداد المميز والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في السعودية، بقيادة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لنجاح تنظيم التمرين الأمني المشترك الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي وعلى مستوى دول المجلس بتنفيذ من أجهزة الشرطة والأمن الخليجية، مشيدا بالإمكانات والكفاءات الخليجية التي شهدها التمرين لإظهاره بالصورة المشرفة التي تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية الخليجية.

وأكد أن التمرين يعزز تكاتف دول المجلس وتضامنها في درء الأخطار والتحديات التي تواجه دول المجلس على الصعيد الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وأمن الحدود والأمن السيبراني.

واختتم الحجرف تصريحاته قائلا إن العمل الأمني المشترك بين دول المجلس حقق العديد من الإنجازات المميزة، ابتداء من إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، واتفاقية مكافحة الإرهاب، وتأسيس المنظمات الأمنية الفاعلة، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون.