في الجولة الـ8 من الانتخابات.. النواب الإيطاليون يوافقون على إعادة انتخاب ماتاريلا

روما - (د ب أ)

وافقت أغلبية الأحزاب الإيطالية المتناحرة على انتخاب الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية في الجولة الثامنة من الانتخابات اليوم السبت، بعد أسبوع من عمليات التصويت غير الحاسمة.

وقالت جوليا أونتربيرجر عضوة مجلس الشيوخ عن إقليم بولسانو للصحفيين إنه تم اتخاذ القرار بعد موافقة الرئيس على الترشح لولاية ثانية.

وأعربت أحزاب من قبل عن دعمها لماتاريلا مثل حزب الرابطة اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب "فورزا إيتاليا".

وبدأت الجولة الثامنة من التصويت بعد ظهر اليوم السبت. ومن المتوقع أن تظهر النتيجة مساء.

وأخفق نواب البرلمان والقادة الإقليميون في وقت سابق من اليوم في اختيار الرئيس القادم للبلاد للمرة السابعة، حيث لم يحصل أي مرشح على الأصوات الكافية لمنحة أغلبية بسيطة.

وحصل ماتاريلا على 387 صوتًا خلال تصويت أجري اليوم في أعلى عدد من الأصوات، بما يقل كثيرا عن الـ 505 أصوات المطلوبة، لكن أظهر التصويت تنامي الدعم له بين الـ 1009 سياسيين الذين يصوتون في الانتخابات الرئاسية. وامتنع 380 سياسيًا عن التصويت.

ورحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي بخطة إبقاء الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن ماتاريلا اختيار ممتاز.