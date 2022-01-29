في الجولة الـ8 من الانتخابات.. النواب الإيطاليون يوافقون على إعادة انتخاب ماتاريلا

09:32 م السبت 29 يناير 2022
في الجولة الـ8 من الانتخابات.. النواب الإيطاليون يوافقون على إعادة انتخاب ماتاريلا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

روما - (د ب أ)

وافقت أغلبية الأحزاب الإيطالية المتناحرة على انتخاب الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية في الجولة الثامنة من الانتخابات اليوم السبت، بعد أسبوع من عمليات التصويت غير الحاسمة.

وقالت جوليا أونتربيرجر عضوة مجلس الشيوخ عن إقليم بولسانو للصحفيين إنه تم اتخاذ القرار بعد موافقة الرئيس على الترشح لولاية ثانية.

وأعربت أحزاب من قبل عن دعمها لماتاريلا مثل حزب الرابطة اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب "فورزا إيتاليا".

وبدأت الجولة الثامنة من التصويت بعد ظهر اليوم السبت. ومن المتوقع أن تظهر النتيجة مساء.

وأخفق نواب البرلمان والقادة الإقليميون في وقت سابق من اليوم في اختيار الرئيس القادم للبلاد للمرة السابعة، حيث لم يحصل أي مرشح على الأصوات الكافية لمنحة أغلبية بسيطة.

وحصل ماتاريلا على 387 صوتًا خلال تصويت أجري اليوم في أعلى عدد من الأصوات، بما يقل كثيرا عن الـ 505 أصوات المطلوبة، لكن أظهر التصويت تنامي الدعم له بين الـ 1009 سياسيين الذين يصوتون في الانتخابات الرئاسية. وامتنع 380 سياسيًا عن التصويت.

ورحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي بخطة إبقاء الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن ماتاريلا اختيار ممتاز.

سيرجيو ماتاريلا برلمان إيطاليا رئيس إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر كأس أمم أفريقيا | تونس 0 - 1 بوركينا فاسو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا