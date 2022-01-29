عرض سيارة الملك فيصل الأول بمزاد للبيع في ولاية أمريكية (فيديو)

09:01 م السبت 29 يناير 2022
عرض سيارة الملك فيصل الأول بمزاد للبيع في ولاية أمريكية (فيديو)

سيارة الملك فيصل الأول

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وكالات:

أفاد موقع "كار سكووبس" الأمريكي المتخصص بالسيارات بأن متحفا بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارة تعود لملك العراق فيصل الأول، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال الموقع المتخصص في السيارات إن "متحف "إنديانابوليس سبيد واي للسيارات" سيواصل عرض سيارات يستحوذ عليها للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي "مرسيدس بينز"، متوقعا أن تحقق سعرا كبيرا.

ومن بين السيارتين المعروضتين سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939 وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الألمانية في برلين.

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

سيارة الملك فيصل الأول الملك فيصل الأول مدينة إنديانابوليس ولاية إنديانا الأمريكية

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