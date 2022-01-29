سريلانكا: إصابة رئيس البرلمان بفيروس كورونا

07:56 م السبت 29 يناير 2022
سريلانكا: إصابة رئيس البرلمان بفيروس كورونا

فيروس كورونا

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كولومبو - (أ ش أ):

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن أبيواردينا ظل في منزله حتى مساء أمس ثم تم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية.. بحسب ما أورده موقع "كولمبو بيج" السريلانكي.

وأضافت أن كبير مسؤولي البرلمان أجرى اختبار الـ "بي. سي. آر" بعد أن عانى من حالة إعياء شديدة ثُبت بعدها أنها عدوى "كوفيد-19".

جدير بالذكر أن اثني عشر برلمانيًا حتى الآن أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ افتتاح البرلمان في الثامن عشر من يناير الجاري.

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Asha
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