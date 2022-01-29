إكسبو دبي يستضيف فعالية مشروع الجينوم المرجعي للمصريين الاثنين

دبي - (أ ش أ):

أعلنت دولة الإمارات أن فعالية " مشروع الجينوم المرجعي للمصريين و قدماء المصريين"، تنطلق يوم الإثنين المقبل، بموقع إكسبو2020 دبي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار .

وتنظم الفعالية وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالشراكة مع مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية.

ويثري الفعالية حضور عدد من الشخصيات المصرية والعالمية على رأسهم السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس لمكتبة الإسكندرية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية واللواء طبيب خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، وكوكبة من العلماء من الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد "مشروع الجينوم البشري" أحد أعظم أعمال الاستكشاف في التاريخ، ولا يضاهيه أي كشف علمي جرى على مر العصور، ويمثل أعظم رحلة استكشاف داخل أعقد المخلوقات "الإنسان" من أجل كشف أسرار الجسد البشري.

ويعتبر "معرض إكسبو 2020 دبي" منصة دولية ضخمة تستقطب جموع المهتمين بمختلف المجالات من الهيئات البحثية و الصناعة و القطاع الخاص ويمكنها أن تسهم في تأسيس شراكة عربية - عربية في بحوث الجينوم البشري، والتي ظهرت جلية من خلال مشاركة أهم الهيئات المهتمة بأبحاث الجينوم في مصر والإمارات فى تنظيم الحدث و حشد جموع العلماء و المختصين في علوم الجينوم من مصر و العالم و القائمين علي مشروع الجينوم المصري ومنفذيه للإعلان دوليا عن المشروع .

وأطلقت مصر "مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، مشروعا قوميا يهدف إلى إنشاء مرجعية جينية أساسية للمصريين تسهم في التقدم الصحي في مجال الجينات وتؤسس لمبادئ العلاج الشخصي والعلاج الدقيق، وكذلك العلاج الجيني ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.