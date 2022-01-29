وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يعتزمان زيارة أوكرانيا لبحث جهود خفض التصعيد

برلين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم السبت إنه سيسافر إلى أوكرانيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ضمن جهود لخفض التصعيد في العنف مع روسيا.

وكتب لودريان عبر موقع تويتر أنهما سيزوران أوكرانيا في السابع والثامن من فبراير.

وأكد مكتب وزارة الخارجية الألمانية أن بيربوك ستسافر إلى كييف "قريبًا" لكنه لم يحدد التاريخ بالتحديد.

وكتبت بيربوك في رد على تغريدة نظيرها الفرنسي "نحن مستمرون في جهودنا ضمن صيغة نورماندي من أجل خفض التصعيد". يذكر أن صيغة نورماندي تضم أوكرانيا وروسيا معا مع فرنسا وألمانيا كوسيطين.

والتقى أطراف صيغة نورماندي الأربعاء الماضي لمناقشة الصراع بشأن أوكرانيا. واستمرت المحادثات لأكثر من ثماني ساعات لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

لكن كييف وموسكو ذكرتا أنهما يدعمان الالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار، وفقا لبيان أصدره قصر الإليزيه.

ويعتزم ممثلو صيغة نورماندي عقد اجتماع متابعة في برلين في تاريخ غير محدد.