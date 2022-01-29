خوفًا من الغزو الروسي.. بايدن يعتزم إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا

06:34 م السبت 29 يناير 2022
خوفًا من الغزو الروسي.. بايدن يعتزم إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية في الوقت الذي لا يزال فيه خطر غزو روسي محتمل لأوكرانيا يلقي بثقله على الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكر بايدن يوم الجمعة إنه سينقل قوات أمريكية إلى المنطقة "في المدى القريب"، وأشار إلى أنها "لن تتكون من العديد" من الجنود، دون تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن الأعداد المحتملة.

وكان بايدن قد أمر يوم الاثنين الماضي بوضع 8500 جندي في حالة تأهب لإمكانية نشرهم سريعا إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وأكد أن هذا إجراء احترازي لمعالجة مخاوف أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا. وقال إنه لن يتم نشر أي جنود أمريكيين في أوكرانيا نفسها.

يذكر أن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين يتمركزون حاليا في أوروبا، ومن بينهم 35 ألف جندي في ألمانيا.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر ووثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدان حزمة من العقوبات ضد روسيا في حال غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأبلغ بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ردود الولايات المتحدة على المطالب الأمنية لموسكو "لم تأخذ في الاعتبار المخاوف الرئيسية لروسيا"، لكن حكومته ستدرسها قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتها المقبلة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى يوم الجمعة إن موقف روسيا على الحدود الأوكرانية لم يتصاعد منذ الربيع الماضي، وأن التحذيرات من غزو وشيك من قبل موسكو تضر بالاقتصاد الأوكراني.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي الأزمة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأيام القليلة القادمة.

ونفت روسيا اعتزامها غزو جارتها بالرغم من حشد عشرات الآلاف من القوات بالإضافة إلى الدبابات والمعدات بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا.

جو بايدن أوروبا الشرقية القوات الأمريكية روسيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر أمم أفريقيا |جامبيا 0-0 الكاميرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا