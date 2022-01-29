روسيا تؤكد نقل معدات عسكرية إلى بيلاروسيا



موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن روسيا أتمت عملية نقل أولية لمعدات عسكرية إلى بيلاروسيا المجاورة قبل المناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في منتصف فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أن انظمة صواريخ "بانتسير-إس" المضادة للطائرات قصيرة المدى وصلت الآن إلى بيلاروسيا لتنضم إلى عدة طائرات مقاتلة من طراز سوخوى – 35، قد تم نقلها بالفعل إلى البلاد، وأضافت أن نظام الدفاع الجوى (إس 400) تعبر حاليا إلى بيلاروسيا.

وأثارت خطط موسكو ومينسك لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير قلقا في الغرب نظرا للأزمة الأوكرانية الحالية، لاسيما وأنه من المقرر أن تجرى أجزاء من المناورة فى جنوب بيلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء احتمال أن تتمركز موسكو بقوات في بيلاروسيا بحجة المناورات ثم تهاجم أوكرانيا من هناك. وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.