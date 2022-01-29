48 ساعة فقط.. ما المدة المُحتمل أن يستغرقها الغزو الروسي لأوكرانيا؟

كتب- مصراوي:

فيما تواصل روسيا تضييق الخِناق العسكري على أوكرانيا وتنفي نيّتها لغزوها، يُكثّف الجنود الأوكرانيون تدريباتهم استعدادًا لغزو روسي مُحتمل وسط تحذيرات من أن الغزو قد يقع في غضون يومين فقط.

وزعم أحد الحلفاء المُقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستحتاج 48 ساعة كحد أقصى للسيطرة على كييف لأنها تفوقها عددًا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبت.

وقال كونستانتين مالوفيف، الذي يدير مجموعة استثمارية وإعلامًا مؤيدًا بشدة للكرملين، إن الأمر سيستغرق يومين للسيطرة على أوكرانيا.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون الصراع العسكري المفتوح بين روسيا وأوكرانيا حربًا، أو على الأقل حربًا طويلة الأمد، لأن الاختلاف في الإمكانات العسكرية كبير جدا بحيث لا يمكن أن تكون هناك سوى عملية لإرغام السلام".

وتابع: "سيستغرق الأمر 48 ساعة كحد أقصى، ولا يمكننا التحدث عن جبهات مختلفة."

وأكد مالوفيف أن أوكرانيا الآن تحت سيطرة وإدارة الولايات المتحدة وبريطانيا بالكامل، وأن التعامل معها سيكون على هذا الأساس من قبل موسكو.

وأردف: "القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية هي بالفعل على الأراضي الأوكرانية. ونعلم أن القوات الخاصة الكندية وصلت إلى أوكرانيا أيضا".

وحذر حليف بوتين من أن تقود القوات الغربية أوكرانيا نحو "حرب انتحارية خاسرة"، من شأنها أن تؤدي لإراقة الدماء من الطرفين.

وقال: "دعونا نرى ما إذا كان أسيادهم (أوكرانيا) سيكونون مستعدين لصنع السلام دون إراقة دماء الأوكرانيين والروس، أم أنهم سوف يجرون الأوكرانيين إلى هذا الصراع المجنون والانتحاري."

بحسب التقديرات الأوكرانية، فإن عناصر القوى العسكرية الروسية المتأهبة للنزاع بلغت 130 ألفألفًا وهي قوة كافية لتنفيذ غزو جزئي أو كامل لكييف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت موسكو في نشر جنود في بيلاروسيا لإجراء تدريبات لم يعلن عنها مسبقا على الاستعداد القتالي على حدود الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأمس الجمعة، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "نحن الآن نراقب القوات الروسية التي تضم حوالي 112 ألف شخص على حدودنا".

فيما تحدّث بوتين عن عدم "تجاوب" الولايات المتحدة و"الناتو" مع المطالب الأمنية الرئيسية لروسيا في المواجهة حول أوكرانيا، لكنه أبدى الاستعداد لمواصلة الحوار.