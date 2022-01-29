وزير خارجية ليتوانيا يحذر من غزو أوكرانيا: "حرب ضد أوروبا كلها"

وكالات:

حذّر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، من أن غزو أوكرانيا المُحتمل يُمثل حربًا ضد أوروبا كلها.

وأكد لاندسبيرجيس في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "من مصلحة كل بلد دعم أوكرانيا، لمحاربة الغزو المحتمل الذي سيحدث بالأساس على الحدود الأوروبية"، على حد تعبيره.

وعن موقفه تجاه ألمانيا والانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب عدم رغبتها في مساعدة أوكرانيا، قال لاندسبيرجيس إن "الحكومة الألمانية لا تزال حكومة جديدة، وتحاول إكمال إرث يقارب 16 عامًا للحكومة الأخيرة، كما أنها تواجه حقيقة مختلفة تمامًا عما حدث في ألمانيا خلال الـ16 عامًا الماضية".

واختتم لاندسبيرجيس قوله بأنه "لم يعد هناك استقرار، العالم يتغير وبسرعة، لذلك أعتقد أن الحكومة الألمانية الجديدة تتكيف مع واقع جديد".

في وقت سابق، ناشد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.