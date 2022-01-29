إردوغان يهدد الإعلام التركي: سنتخذ إجراءاتنا إذا نشرتهم "محتوى مُضر"

وكالات:

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وسائل الإعلام التركية باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد، حسبما جاء في إشعار نُشر بالجريدة الرسمية، السبت.

ودعا إردوغان إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلبًا نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".

وأضاف الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية".

ولم يحدد إردوغان ماهية هذا المحتوى، بينما أرجع المحللون أن ذلك ربما يكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.

كانت تركيا زادت خلال السنوات الماضية من رقابتها على وسائل الإعلام؛ إذ صار نحو 90% من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.