وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران أوكرانيا لـ"تهدئة التوترات"

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، السبت، أنه سيزور أوكرانيا برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في 7 فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات في ظل المزاعم الغربية حول "الغزو الروسي" لكييف.

وقال لودريان، في تغريدة عبر تويتر: "اليوم أكدت لدميتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا، تتواصل جهودنا من أجل تهدئة التوترات لا سيما في صيغة نورماندي".

وتابع "سأسافر إلى أوكرانيا من 7 إلى 8 فبراير مع أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية".

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.

في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.