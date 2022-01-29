رئيسة وزراء نيوزيلندا في "عزل ذاتي" بعد مخالطة مصاب بكورونا

ويلنجتون- (د ب ا):

دخلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في عزل ذاتي بعد مخالطتها عن قرب لحالة إصابة بمرض كوفيد -19، وفقا لبيان من مكتبها.

وحدثت المخالطة في 22 يناير الجاري خلال رحلة طيران من كيريكيري إلى أوكلاند، بحسب البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج.

ووفقا للبيان: "لم تظهر أعراض على رئيسة الوزراء، وتشعر بأنها بحالة صحية جيدة".

وسيتم إخضاع أردرن على للفحص غدا الأحد، وستواصل العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

كانت الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو، وأعضاء من طاقم العاملين معها أيضا على متن نفس الطائرة، ويتبعون الآن نفس التعليمات الخاصة بالعزل.