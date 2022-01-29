إعلان شاطئ في تايلاند "منطقة منكوبة" بعد تسرب نفطي

وكالات:

أعلن أحد الشواطئ في شرق تايلاند، السبت، منطقة منكوبة، إثر تلوثه جراء تسرب نفطي من خط أنابيب تحت الماء في خليج تايلاند.

وقالت البحرية التايلاندية إنها تعمل مع الشركة المالكة لخط الأنابيب على احتواء التسرب وإن كتلة النفط الرئيسية لا تزال داخل المياه، بينما وصلت نقطتين على الأقل على الشاطئ البالغ طوله 12 كيلومترا.

وبدأ تسرب من خط أنابيب مملوك لشركة "ستار بتروليم ريفايننج بابليك كومباني" في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، وظل مستمرا إلى أن تمت السيطرة عليه بعد تسرب ما يقدر بـ 50 ألف لتر من النفط.

ووصل بعض النفط إلى شاطئ ماي رامبونج في مقاطعة رايونج في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد انتشاره على مساحة تجاوزت 47 كيلومترا مربعا من مياه خليج تايلاند.