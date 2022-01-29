عون: الانتخابات اللبنانية في مواعيدها.. ولا داعي لتأجيلها

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، القيام بجميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، مشيرا إلى أنه لا يجد سببا لتأجيلها.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" عن عون قوله، لدى اجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان بدار الفتوى: "زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت مفتي الحمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة".

وأضاف: "لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة"، مؤكدا التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة.

وشدد عون على "الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه".

وأشار إلى التطرق إلى "علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".

يذكر أن موعد اقتراع اللبنانيين بالداخل لاختيار مجلس نيابي جديد هو منتصف مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين بالخارج، فقد حدد له 6 و8 مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.