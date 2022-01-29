تعليق مفاوضات النووي الإيراني.. ودعوة أوروبية لاتخاذ "قرارات سياسية"

وكالات:

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، داعيا مختلف الاطراف المعنيين إلى اتخاذ "قرارات سياسية".

وكتب الدبلوماسي إنريكي مورا على تويتر "يعود المشاركون الى عواصمهم لإجراء مشاورات و(تلقي) تعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".

وبدأت المفاوضات في أبريل 2021 في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر 2021 بعد توقف لخمسة أشهر.

ونص الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة وكل من المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة اخرى على تخفيف كبير للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بتخل تدريجي عن التزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

وأتاح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض إحياء المفاوضات بعدما انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

ويشارك الأمريكيون في المفاوضات بشكل غير مباشر من دون أن يلتقوا الايرانيين، فيما يضطلع الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرون بدور الوسيط.