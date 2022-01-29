مايك بنس: أنا وترامب "انفصلنا بشكل ودي" الصيف الماضي

11:26 ص السبت 29 يناير 2022
مايك بنس: أنا وترامب "انفصلنا بشكل ودي" الصيف الماضي

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نيويورك- (د ب أ/ت ك أ):

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ "الصيف الماضي" وأن كلا منهما سلك طريقا منفصلا منذ ذلك الحين.

وقال بنس للمذيع جيسي واترز على شبكة "فوكس نيوز" في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي إن "يوم 6 يناير كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة".

وكان الهجوم الدموي قد وقع في مبنى الكابيتول عندما اشتبك أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى وقف التصديق على انتخابات 2020، مع قوات إنفاذ القانون.

وقام أنصار ترامب بنصب مشانق في الكابيتول هيل ورددوا هتافات "اشنقوا مايك بنس" بعدما اشتكى ترامب من أن نائبه رفض مساعدته في إبطال فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وتم نقل نائب الرئيس إلى مكان آمن حتى تمكن مسؤولو إنفاذ القانون، بمساعدة الحرس الوطني، من استعادة السيطرة على الكابيتول هيل. ثم عاد بنس إلى الكونجرس وقال عبارته الشهيرة "دعونا نعود إلى العمل" وصدق على فوز بايدن.

وأضاف بنس "لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي".

مايك بنس دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز الولايات المتحدة

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