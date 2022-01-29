إصابة السيناتور الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا

04:22 ص السبت 29 يناير 2022
إصابة السيناتور الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا

ميت رومني

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(أ ش أ):

كشفت الفحوص الطبية، الجمعة، عن إصابة السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وأشار بيان صادر عن مكتب رومني إلى أنه بدون أعراض وسيتم عزله وسيعمل عن بعد للفترة الموصى بها، أما زوجته فكانت نتيجة تحاليلها سلبية وهما محصنان بكافة الجرعات من اللقاح المضاد للفيروس بالإضافة للجرعة المعززة.

وأصيب العشرات من أعضاء الكونجرس من كلا المجلسين "النواب والشيوخ" بالفيروس، ومعظمهم كانوا محصنين، وقد كشف عن إصابتهم بالفيروس منذ الصيف الماضي حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل حالات إصابة يومية تقدر بمئات الآلاف، ويوم الخميس الماضي بلغت الأعداد 570 ألف حالة وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي قد ذكر، الأسبوع الماضي، أنه على ثقة من أن معظم الولايات الأمريكية ستشهد ذروة في حالات الإصابة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل.

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