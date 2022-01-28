إعصار ثلجي شديد يجتاح الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

تسببت عاصفة شتوية قوية اجتاحت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، في إلغاء أكثر من 1800 رحلة جوية وهددت بسقوط ثلوج كثيفة على مدينتي نيويورك وبوسطن، في حين تعرضت السواحل الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي لظروف جوية شديدة القسوة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن روب كارولان، صاحب إحدى شركات الأرصاد الجوية قوله لإذاعة بلومبرج إن عاصفة من الثلوج بارتفاع يصل إلى 10 بوصات (4ر25سم) ستضرب جميع أنحاء مدينة نيويورك، في حين سيصل ارتفاع الثلوج في لونج آيلاند الشرقية وبوسطن إلى نحو 18 بوصة.

وأضاف كارولان إن العواصف الثلجية بارتفاع عدة بوصات ستهب أيضا على العاصمة واشنطن بعد ظهر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي.