العراق يكشف حجم الأضرار الناجمة عن قصف مطار بغداد

بغداد - (د ب أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، أن قصف مطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشا أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان صحفي أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لرفع الحظر المفروض على حركة النقل الجوي وعودته بشكل طبيعي وإبعاد مطاراته وخطوطه الوطنية عن أي قيود أو عقوبات دولية، يأتي إستهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بصواريخ إجرامية لتقوض جميع الجهود الساعية لإبعاد ما يؤثر على سمعة البلد وتعريض مصالحه للخطر".

وأضاف البيان" إن ما حدث فجر اليوم من إستهداف لمطار بغداد الدولي أدى إلى أضرار كبيرة ... وهذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني".

وحذر من أن استمرار هذا القصف "سيعقد موقف العراق أمام المنظمة الدولية للطيران المدني ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".

وأكد البيان أن سلطة الطيران المدني العراقي تستنكر بقوة مثل هذه الأفعال الإجرامية وندعو الجهات الحكومية المسؤولة لمساعدتنا في إيجاد الحلول الكفيلة بحماية المطارات بإعتبارها واجهة للبلد، ومنع أية أفعال من هذا النوع التي تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وكان مطار بغداد الدولي الذي يقع غربي بغداد قد تعرض فجر اليوم الجمعة ل قصف بستة صواريخ من طراز كاتيوشا.