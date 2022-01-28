البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة العراق

04:17 م الجمعة 28 يناير 2022
البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة العراق

البرلمان الألماني

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برلين - (د ب أ):
وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على تمديد مهمة الجنود الألمان في العراق لمدة تسعة شهور أخرى.
وصوتت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان (555 نائبا) اليوم الجمعة لصالح اقتراح الحكومة، بينما عارض الاقتراح 110 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية ضد تنظيم داعش في العراق، وكذلك في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك.
وينص التفويض على مشاركة 500 جندي في المهمة، كحد أقصى.

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