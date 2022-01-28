دراسات دولية: عقار كورونا الذي اعتمدته مصر يظهر نشاطا ضد أوميكرون

04:14 م الجمعة 28 يناير 2022
دراسات دولية: عقار كورونا الذي اعتمدته مصر يظهر نشاطا ضد أوميكرون

دواء مولنوبيرافير

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بوسطن - (د ب أ):

أظهر عقار كوفيد-19 الذي طورته شركة ميرك نشاطا ضد المتحور أوميكرون في ست دراسات معملية، مما يزيد الثقة في قدرة العلاج الجديد على مكافحة المتحور المعدي والمهيمن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شركة ميرك، وشريكتها ريدجباك بايوثيرابيوتيكس، اليوم الجمعة، في بيان، إن الدراسات المستقلة التي أجرتها الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية درست أثر عقار مولنوبيرافير، من ميرك، وغيره من مضادات الفيروسات على المتحورات مصدر القلق، وبينها أوميكرون.

ووافقت جهات التنظيم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام عقار ميرك لعلاج مرضى كوفيد الذين يمكن أن يعانوا بشدة بعدما أظهر فعالية بنسبة 30 % في الحيلولة دون الوفاة أو الذهاب للمستشفى. ونظرا لأن العقار يعمل عن طريق إحداث أخطاء جينية، فإن التوصيات الأمريكية لا تنصح باستخدامه إلا عندما لا يتسنى اللجوء إلى علاجات العيادات الخارجية بينها عقار باكسلوفيد من فايزر.

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