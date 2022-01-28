إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص وحالات الاختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 13 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب المصادر، فإن من بين المصابين عامل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فيما استهدف الجيش الإسرائيلي مركبة إسعاف بالرصاص ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي.

وأوردت المصادر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس ضمن الفعاليات الاحتجاجية ضد إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة.

وفي السياق أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصحفي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات عقب التظاهرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

من جهة أخرى، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لأنهما حتمية تاريخية".

وأضاف الشيخ في بيان مقتضب، أن على بينيت "أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل"، مؤكدا أن الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين.