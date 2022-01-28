اعتقال أم بعد العثور على جثة ابنها في حقيبة سفر في فرنسا

03:25 م الجمعة 28 يناير 2022
اعتقال أم بعد العثور على جثة ابنها في حقيبة سفر في فرنسا

الشرطة الفرنسية

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باريس - (د ب أ):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على والدة صبي، 10 سنوات، تم العثور على جثته، في حقيبة سفر، وسط القمامة، في منطقة باريس الكبرى، طبقا لما ذكرته المدعية العامة، اليوم الجمعة.

ويتم حاليا احتجاز الأم، 33 عاما، بعد أن بدأت الشرطة عملية بحث عنها، أمس الخميس.

وكان الوالد، قد أبلغ عن فقدان زوجته وابنه، مساء أمس الأول الأربعاء، بعد أن عاد من العمل.

وعثرت الشرطة على آثار دم، في الشقة، الواقعة في قرية "فيريير-أون بري" ، مما يشير إلى ارتكاب جريمة.

ونفذ رجال الشرطة عملية بحث واسعة، شارك فيها كلاب وقوارب وطائرات مسيرة خلال الليل.

وتم العثور على جثة الصبي، صباح أمس الخميس، على بعد حوالي مئة متر من الشقة.

وذكرت المدعية العامة، لوريلين بيريفيت، إنه تم العثور على الجثة، في حقيبة بعجلات.

وسيحدد فحص الجثة السبب المحدد لوفاة الصبي .

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