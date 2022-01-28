تاريخه 3.6 مليار سنة.. قصة المكان الذي قد يمثل أقدم شكل للحياة على الأرض

(بي بي سي):

يعود تاريخ منطقة بيلبارا في غرب أستراليا إلى نحو 3.6 مليار سنة، وهي موطن للأدلة الأحفورية لأقدم أشكال الحياة على الأرض.

في السنوات الأخيرة، أكد العلم ما كان يعرفه دائمًا السكان الأصليون الأستراليون، الذين يمثلون أقدم ثقافة حية مستمرة في العالم، وهو أن منطقة بيلبارا في غرب أستراليا واحدة من أقدم الأماكن على وجه الأرض.

بدأت بيلبارا في التكون منذ أكثر من 3.6 مليار سنة، وتعد مناظرها الطبيعية الشاسعة بألوانها الحمراء العميقة والصور البانورامية التي لا نهاية لها، والتي تمتد من الساحل الغربي إلى حدود الإقليم الشمالي، مكانًا قديما وعرا.

وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى المنطقة لأول مرة، يمكن أن يكون الإحساس الأولي بالفضاء والعزلة أمرًا مخيفًا: فمساحة هذه المنطقة تصل إلى ضعف مساحة بريطانيا العظمى تقريبًا، ورغم أن عدد سكانها يبلغ 61 ألف نسمة فقط، إلا أنها واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض!

أقدم قشرة في العالم

قرر العلماء أن تكوينات بيلبارا الهائلة من الصخور الغنية بالحديد، والتي تشكلت قبل وجود الأكسجين والحياة نفسها، هي أفضل مثال محفوظ لأقدم قشرة في العالم. وبينما يُعتقد أن رواسب الحديد العالمية الأخرى قد تشكلت في وقت مماثل، فإن سطح بيلبارا لا يزال غير مدفون وغير متأثر بأحداث جيولوجية كارثية.

يقول مارتن فان كرانيندونك، أستاذ الجيولوجيا في جامعة نيو ساوث ويلز، والذي أمضى سنوات في رسم خرائط بيلبارا ودراستها: "الشيء الفريد في المناظر الطبيعية في بيلبارا لا يكمن في عمرها فقط، ولكن يتمثل أيضا في الحفاظ عليها بشكل رائع حتى الآن".

أقدم أشكال الحياة على الأرض

وفقًا لفان كرانيندونك، فإن صخور بيلبارا قديمة جدًا لدرجة أنها لا تحتوي على أحافير داخل هيكلها، ومع ذلك عُثر على صخور ستروماتوليت الرسوبية، وهي الدليل الأحفوري لأقدم أشكال الحياة على الأرض.

وفي عام 1980، عثر على أحافير ستروماتوليت عمرها 3.45 مليار عام بالقرب من ماربل بار (في الصورة أعلاه) في بيلبارا. وظهرت مجتمعات البكتيريا الزرقاء الميكروبية لأول مرة عندما لم تكن الظروف على الأرض تدعم أي شكل آخر من أشكال الحياة، وشكلت هياكل شبيهة بالشعاب المرجانية أثناء إطلاقها الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وبشكل لا يصدق، وفي جنوب بيلبارا في هاملين بول بالقرب من خليج القرش (شارك باي)، لا يزال نظام الستروماتوليت الحي والأكثر انتشارًا في العالم مزدهرًا، بل ويتدفق، لأنه ينتج الأكسجين في هذا الخليج شديد الملوحة. يذكر أن هذا واحد من مكانين فقط على سطح الأرض يوجد به ستروماتوليت بحري حي.



استكشاف الكوكب الأحمر

في عام 2019، أجرى علماء ناسا تحقيقات في منطقة بيلبارا مع فان كرانيندونك من أجل الاستعداد بشكل أفضل قبل رحلتهم إلى المريخ. وقال فان كرانيندونك: "لم يكن الكثيرون منهم قد رأوا دليلًا على وجود حياة قديمة، وهذا ما كانوا ذاهبين إلى المريخ للبحث عنه".

ويضيف: "لذلك، بالنسبة لهم، كانت تجربة رائعة حقًا، لأنها مكنتهم من رؤية وفهم تفاصيل وملمس صخور الستروماتوليت المتحجرة للحصول على فهم أفضل للأدلة التي يجب البحث عنها أثناء بحثهم على سطح المريخ عن دليل على الحياة".

ويتجاوز الأمر مجرد العمر الهائل لهذه الصخور، نظرا لأن أوجه التشابه الكيميائية لتكوين الصخور تعني أن منطقة بيلبارا وثيقة الصلة بإعداد العلماء لمهمتهم العلمية على سطح المريخ. يقول فان كرانيدونك: "تكوين تلك الصخور وكمية الحديد في بيلبارا مذهلة ومشابهة للوضع على سطح المريخ، ولهذا السبب يُعرف المريخ باسم الكوكب الأحمر".

مفاجأة تحت الأرض

يمكن أن تكون منطقة بيلبارا قاسية ومتطرفة وخطيرة في بعض الأحيان على غير المستعدين للذهاب إلى هناك، لكنها أيضًا جميلة وتأسر خيال الزوار من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن المنطقة تبدو وكأنها صحراء شبه قاحلة، إلا أنها واحدة من أجمل المنتزهات الوطنية في العالم. وتبدو حديقة كاريجيني الوطنية وكأنها من عالم آخر، إذ اُقتطعت من الأرض بفعل التعرية البطيئة على مدى مليارات السنين، وتقع في أعماق الوديان القديمة والصدوع ذات الجوانب الشفافة، حيث توجد الشلالات الخلابة وأحواض المياه الصافية بين الصخور.

وبالنسبة للزوار، فإن هذه المنطقة عبارة عن جنة من برك الصخور الرائعة التي تغذيها الينابيع الجوفية والنباتات المورقة والحياة البرية الوفيرة.

أما بالنسبة للعلماء، توفر الأخاديد في كاريجيني طريقا لا مثيل له إلى المقاطع العرضية المحفورة بشكل طبيعي من الصخور ذات الطبقات المتعددة والتي تكشف الكثير عن الأرض في الوقت الذي تشكلت فيه هذه الأرض القديمة. يقول فان كرانيندونك: "إنه شيء جميل للغاية، فهذه الوديان تسمح لك بالنظر إلى أسفل عبر طبقات الزمن".

مسبح طبيعي

أصبحت شلالات المياه المتدفقة الدائمة وآبار المياه والواحات الموجودة هنا، أكثر إثارة للإعجاب نظرًا للظروف على السطح الخارجي القاسي لمنطقة بيلبارا.

وحُفر مسبح طبيعي بين الصخور عن طريق التدفق المستمر للمياه، وبدا وكأنه صهريج سري قديم. ويُغلف التكوين الذي يشبه الحمام بالكامل تقريبًا بجدار صخري أملس متعدد الألوان. إن الصوت اللطيف للتيار الذي يعيد ملء حوض السباحة باستمرار هو الصوت الوحيد في أحد أكثر ملاذات كارجيني هدوءا.

السر الخفي لأستراليا

أما مكان الإقامة الوحيد في الحديقة الوطنية فهو منتجع "كاريجيني إيكو ريتريت" المملوك للسكان الأصليين. وتكون فترة الصباح الباكر في المنتجع استثنائية في حقيقة الأمر، إذ يكون الهواء عليلا وباردا قبل الفجر، ثم يظهر الضوء الخافت من خلال الغبار المعلق الغني بالحديد في منظر طبيعي خلاب، قبل أن تشتد أشعة الشمس في وقت متأخر من الصباح وحتى الغروب.

وفي الليل، عندما تكون السماء صافية ولا يوجد قمر، تتحول كاريجيني إلى أرض عجيبة مظلمة لمراقبي النجوم والمصورين الفلكيين على حد سواء. ويوفر الهواء الجاف ونقص التلوث الضوئي عرضًا مبهرًا للتفاصيل في درب التبانة.

مكان سحري

يكمن سحر بيلبارا في جذورها القديمة، فلا توجد حشود أو أسوار أو مبانٍ أو فرضيات أخرى للحداثة. إنها مجرد مكان قديم قدم الزمن، والمسؤولون عن الحفاظ عليه يرحبون بك للقيام برحلتك الاستكشافية.

يقول بيت ويست، مرشد منطقة كاريجيني: "هذا المكان كما تعلمون يقصده المصورون والفنانون والرسامون والجيولوجيون وعشاق الطبيعة. أرى هذا في الأشخاص الذين يأتون إلى كاريجيني على وجه الخصوص. أثناء سيرك عبر تلك الوديان، تأكد من أنك تضع يديك على أقدم صخور يمكن أن تلمسها على الإطلاق. عندما تفكر في هذا، فإنك تنسى كل مشاكلنا ومخاوفنا وطموحاتنا تقريبًا. إنها تمنحك إحساسًا حقيقيًا بالطبيعة، وأعتقد أن هذا أمر رائع للغاية".