أورانج: تعيين أول امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة

03:09 م الجمعة 28 يناير 2022
أورانج: تعيين أول امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة

شركة أورانج

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باريس - (د ب أ):

عينت شركة أورانج إس ايه، كريستيل هيديمان رئيسة تنفيذية لها، لتصبح أول امرأة تدير أكبر شركة اتصالات في فرنسا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتحل هيديمان 47 عاما، وهي مهندسة تخرجت في "إيكول بوليتيكنيك"، محل ستيفان ريشار، الذي استقال بعد إدانته أواخر العام الماضي بسبب نهج تعامله في نزاع بوزارة المالية الفرنسية قبل أكثر من عقد.

وستتولى هيديمان مقاليد المنصب في الرابع من أبريل، حسبما ذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة أن ريشار سيستمر في منصبه كرئيس ومدير تنفيذي حتى تولي هيديمان مقاليد الأمور.

كريستيل هيديمان شركة أورانج إس ايه باريس وزارة المالية الفرنسية

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